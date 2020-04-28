الحلقة 4 من مسلسل فلانتينو.. عادل إمام يواجه أزمة كبيرة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "فلانتينو" رفض البنك منح "فلانتينو" عادم إمام، قرضا بقيمة 50 مليون جنيه، لترميم مدرسته بالدرب الأحمر بعد احتراقها.





وشهدت الحلقة، اتصال زوجة الإعلامى جميل سالم "سمير صبرى" به على الهواء، لتفضحه، وتتهمه بعدم دفع حقوقها، على الرغم من استضافته لزوجين بينهما مشاكل زوجية، ومحاولته حلها.





ورفض عاصم إبلاغ والدته بسبب طرده من العمل مع خاله فى المدرسة، وفى أثناء الحديث معه، حضر فلانتينو، ليقنعه بالعودة إلى العمل معه، .فأبلغته والدته بأنه أكل 140 ساندويتش على مدار أسبوع

