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برلمان

حروب الجيل الرابع.. برلماني: تطبيقات اللايف تستهدف السيطرة على عقول الشباب

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:32 ص
سوشيال ميديا
سوشيال ميديا
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فريدة محمد
تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار تطبيقات البث المباشر "اللايف" بين الشباب والمراهقين بصفة خاصة، وذلك بما تتضمنه هذه التطبيقات من محتوى غير لائق ويحض على الفسق، واستخدام أساليب لا تتوافق مع تقاليد المجتمع المصري لجذب مزيد من المستخدمين وتحقيق أرباح هائلة للتطبيق والقائمين عليه والعاملين معه، خاصة وأنها تحمل مجانا علي الهواتف المحمولة. 

وأشار إلى أن هذه التطبيقات تستغل حاجة البعض للأموال باعتبار أنها تقدم مرتبات بالدولار، كما أن من المغريات التي يعتمد عليها مثل تلك التطبيقات هو العمل من المنزل، وفي أي وقت ولأي مدة.

 وأضاف أن انجذاب الشباب لها يرجع إلى أنه في كثير من الأحيان يشعرون بالدونية وتجاهل المحيطين بهم فيلجئون لخلق عالم خاص بهم يعمل على تعويضهم مما يفتقدونه من جانب أسرتهم، وكذلك رغبتهم في الشعور بنشوة الشهرة والنجاح المزيف.

وأوضح أن هذه التطبيقات تطارد المراهقين والشباب من خلال إعلاناتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم تأكيد العاملين والوكلاء فى التطبيقات أن سياسة التطبيقات تمنع الملابس اللافتة أو الكلام الخارج إلا أن غالبية الإعلانات الترويجية لهذه التطبيقات لا تلتزم بهذه القواعد.

وأكد أن مثل هذه التطبيقات تعد من أهم حروب الجيل الرابع والتي تعتمد في إسقاط المجتمعات وتفريغ العقول من مضمونها ومن أهدافها أن يصبح الاهتمام بالأمور التافهة والضئيلة والشاذة فكريا هو الأساس على حساب قيم وثقافة وأخلاقيات المجتمع ليتحول الإنترنت إلى أداة  شيطانية يستخدمها أصحاب الأجندات الخارجية لإسقاط الدول.

وأضاف أنه من الخطورة أن يحصل الشباب علي مبالغ مالية مقابل فيديوهات مجانية يتحدث فيها عن نفسه وعن مواقف شخصية وعائلته واصدقائه الأمر الذي يعد بمثابة الغزو الثقافي والحرب الناعمة والتي تستطيع الدول من خلاله الحصول علي المعلومات وثقافة الشباب مما يسهل طريقة السيطرة عليهم.
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