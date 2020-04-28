أطعمة كارثية.. احذريها على مائدة الإفطار "فيديو"

إذا كنت مريض قلب أو ضغط مرتفع أطعمة عديدة يجب أن تتوقفى عن تناولها فورًا تسبّب لك العديد من المشاكل الصحية على مائدة رمضان أبرزها مشاكل الهضم وإنسداد الشرايين إليك أبرز تلك الأطعمه تقدمها مدربة التغذية الصحية هبة أنور عبر "صدى البلد" .

-المقليات .. تحتوي على نسب عالية من الكوليسترول تؤدي لانسداد الشرايين وحدوث الجلطات.





-الحلويات.. يفضل تناولها بشروط لأنها غنية بالسكريات ويفضل صناعة تلك الحلويات في المنزل للتحكم في كميات السكر المستخدمة.





-الأطعمة الحارة .. تسبب عسر هضم وانتفاخ ويفضل التقليل منها تدريجيًا.





-الأطعمة الممالحة.. تناولها على الإفطار أو السحور يؤدي إلى اختزان الماء في جسمكِ وزيادة شعورك بالعطش خلال اليوم التالي.





إليك فى الرابط التالى أطعمه أخرى يجب التوقف فورا عن تناولها

