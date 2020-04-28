ضهر وسند.. القوات المسلحة تواصل توزيع الكمامات على المواطنين مجانا

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، تقريرا عن مواصلة القوات المسلحة توزيع الكمامات على المواطنين مجانا لمكافحة كورونا.





وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين القوات المسلحة بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بعدد من محافظات الجمهورية.





وقامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية فى محطة سكك حديد الجيزة على المواطنين القادمين والمتجهين من وإلى الصعيد، وحثتهم على البعد عن التزاحم واتخاذ جميع إجراءات الوقاية والحماية الفردية.

كما انتشرت عناصر القوات المسلحة بمحافظة السويس وقامت بتوزيع الماسكات الطبية على المواطنين المترددين على مواقف النقل الجماعى ومكاتب البريد، وفى الإسماعيلية تم توزيع الماسكات الطبية بمحطة قطارات الإسماعيلية وموقف النقل الجماعى وأنفاق قناة السويس ومعدية نمرة (6) للقادم والمتجه من وإلى سيناء، وفى محافظة بنى سويف تم التوزيع على المواطنين المترددين على محطة قطارات بنى سويف وموقف النقل الجماعى بالمحافظة.





وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أعداد كبيرة من المواطنين بالأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة، وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وامتنانهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة انتشار فيروس "كورونا".





يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لتوفير الماسكات الطبية لجميع المواطنين بمختلف المحافظات بما يكفل المحافظة على صحة المواطن المصرى ضد خطر انتشار فيروس كورونا.