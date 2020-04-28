عمل في تعقيم غرف المرضى فلحق بهم.. قصة وفاة عم سيد شهيد كورونا

كلمة ترددت علي لسان العاملين بالحجر الصحي بمستشفى النجيلة، فبعد 48 ساعة من وفاة أول حالة من العاملين بمستشفى النجيلة، بسبب فيروس كورونا شهدت المستشفي وفاة الحالة الثانية بالمستشفى . "وكأنه رفض أن يترك زميله وصديقه للموت"،

حيث توفي أمس الاثنين سيد محمد المحسناوي ، فني تمريض بمستشفى النجيلة المركزى والذي يبلغ 57 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.





ولقد عرف عم سيد، كما يطلقون عليه بطيب وحسن الخلق مثل الفقيد الأول بالمستشفي ناجي الجراري، وهما كانت تجمعهما بجانب علاقة الزمالة الصداقة فيما بينهما.





بعد تحويل مستشفي النجيلة ومن الأشخاص الذين استمروا بها بعد تحويلها لأول مستشفي لعزل مرضي فيروس كورونا . ويعد سيد محمد المحسناوي المتوفي الثاني بالمستشفي نتيجة كورونا من أول العاملين بمستشفي النجيلة





أصيب بالفيروس منذ 17 يوما وأنه كان يعاني من مشاكل بالقلب وعمل عملية قسطرة القلب قبل إصابته بالفيروس لافتا أنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا . وأكد مصدر بمستشفي العزل بالنجيلة، أن سيد المحسناوي





وأضاف أن كورونا يهاجم جسم الإنسان مضيفا أن مناعة الشخص لها دور كبيرة في التصدى للفيروس.





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وأشار إلى أن عم سيد ابن محافظة الغربية عرف طوال عمله بالمستشفي بطيب الخلق وحسن التعامل مع الزملاء والمرضى .





وكشف أن عمله بالحجر الصحي كان القيام بالتعقيم للغرف والمعدات الطبية ومبني المستشفي.





ونعى الدكتور محمد علي مدير مستشفي النجيلة زميله قائلا رحم الله زميلنا وأخينا سيد الذي ما عرفنا عنه إلا طيبة القلب وحبه لعمله، لافتا أنه لم يتأخر لحظة في أداء عمله.





وأضاف أن زملاءه من قاموا بتغسيله بالمستشفي بعد أخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجهيز الجثمان وتكفينه.

وأكد الدكتور محمد أبو طالب نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة أن سيد المحسناوي يبلغ من العمر 57 عاما، و تم تشخيصه إيجابي كورونا منذ 17 أبريل 2020 وتم عزله في الغرف المخصصة والمعقمة لكي يتلقى الرعاية الطبية.





وأضاف الله يرحمك يا عم سيد ويا عم ناجي ويغفر لكم ويجعل مثواكم الفردوس الأعلى فأنتم كنتم أفضل زملاء.