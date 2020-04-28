AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خوفا من إصابتهم مجددا.. طلب إحاطة لمتابعة المتعافين من فيروس كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:30 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
Advertisements
فريدة محمد
طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة صحة المتعافين من فيروس كورونا.

وشدد النائب في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، على ضرورة تحديد مواعيد معينة لعمل التحاليل اللازمة وأماكنها ليتمكنوا من المتابعة الدورية للحفاظ على صحتهم من ناحية وحتى لا يكونوا سببا في نقل العدوى من ناحية أخرى.

وأوضح جون طلعت أن منظمة الصحة العالمية أكدت على أن المتعافي من فيروس كورونا لا يمنع إصابته مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتطلب توخي الحذر في التعامل مع المتعافين، وضرورة متابعتهم أولا بأول.

وقال عضو مجلس النواب، إنه لا يجب أن يتوقف الأمر عند متابعة الحالات أثناء فترة الحجر الصحي، ولكن لابد من المتابعة المستمرة حرصا على عدم تعرضهم للإصابة مرة أخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى كوفيد-19 جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.

وكان مسؤولون في كوريا الجنوبية ذكروا أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى، حيث قالت جيونغ إيون-كيونغ مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي إن الفيروس ربما يكون قد "نشط مجددا" لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يعود فيروس كورونا إلى المتعافى منه؟ .. طبيب يحسم الجدل

بعد الجدل المثار.. أطباء يحسمون موعد انتهاء غزو فيروس كورونا

العودة للمجتمع بأمان.. 5 نصائح لإعادة تأهيل المتعافين من كورونا نفسيا

برلماني يدعو أصحاب الأعمال لتخفيف ساعات العمل وصرف حوافز إضافية للعاملين

برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة حالات خرق قرار الحظر بالمناطق الشعبية

مطالب برلمانية بإغلاق أسواق الملابس والسلع غير الأساسية

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد هبة السيسي.. معلومات لا تعرفها عنها

ترامب: اعرف كيف حال زعيم كوريا الشمالية ولكن لا أستطيع الكشف عن ذلك

عدد غزوات الرسول و أسماؤها بالترتيب

بالدولار واليورو.. حذاء وحقيبة أمينة خليل أغلى من الجمبسوت

منع طبيبة من رؤية طفليها لمدة 19 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

فوائد البلح واللبن على الإفطار.. شاهد أستاذة تغذية علاجية توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سن الثلاثين.. كل ما لاتعرفه عن عمليات شد ترهلات جفن العين

ظلا معا 73 عاما وتوفيا بفارق 6 ساعات.. قصة مؤثرة لزوجين مصابين بـ كورونا

بمناسبة عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن سيراليون