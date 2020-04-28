خوفا من إصابتهم مجددا.. طلب إحاطة لمتابعة المتعافين من فيروس كورونا

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة صحة المتعافين من فيروس كورونا.





وشدد النائب في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، على ضرورة تحديد مواعيد معينة لعمل التحاليل اللازمة وأماكنها ليتمكنوا من المتابعة الدورية للحفاظ على صحتهم من ناحية وحتى لا يكونوا سببا في نقل العدوى من ناحية أخرى.





وأوضح جون طلعت أن منظمة الصحة العالمية أكدت على أن المتعافي من فيروس كورونا لا يمنع إصابته مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتطلب توخي الحذر في التعامل مع المتعافين، وضرورة متابعتهم أولا بأول.





وقال عضو مجلس النواب، إنه لا يجب أن يتوقف الأمر عند متابعة الحالات أثناء فترة الحجر الصحي، ولكن لابد من المتابعة المستمرة حرصا على عدم تعرضهم للإصابة مرة أخرى.



