دائري المنيب.. تعرف على الحالة المرورية اليوم.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع علي فضائيه الأولى، تقريرا حول مستجدات الحالة المرورية في شوارع القاهرة.

وقال مراسل القناة الأولى، إن هناك سيولة مرورية كبيرة بداية من الطريق الدائري من مطلع المتحف المصري الكبير تجاه طريق المنيب، ويشهد حالة من السيولة الملحوظة في الحركة.

وأضاف أن الحالة المرورية في منطقة الجيزة شهدت نوعا من الازدحامات في الفترة الماضية نظرًا لوجود أعمال إنشاء وتجديد للطريق الدائري في الاتجاه المؤدي للمنيب، ولكن تشهد سهولة كبيرة في الحركة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولم تشهد أي من الطرق كثافة مرورية، وتمنى أن لا يوجد أي نوع من الكثافات المرورية على مدار اليوم في أي من الطرق الرئيسية، وهذا في ظل تداعيات مواجهة أزمة فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المواطنين.