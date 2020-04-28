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برلمان

الحرية: تقرير مصر لحقوق الإنسان يقضى على الإدعاءات الكاذبة للإرهابية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:23 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ماجدة بدوى
قال عيد العرجاني، رئيس لجنة حقوق الانسان بحزب الحرية المصري بأمانة شمال سيناء، إن مصر قدمت تقريرا وافيا وشاملا عن حالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف.

وأكد عيد العرجاني في بيان له، أن مصر في ظل القيادة السياسية الحالية عملت على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع التوصيات والقضايا الحقوقية بصورة جيدة.

وأضاف العرجاني أن هناك تأييدا دوليا  لخطة مصر واجندتها وما تتخذه من قرارات نحو عدد من الملفات المجتمعية والحقوقي والتي فندتها مصر في الجوانب المختلفة.

وتابع أن الأجندة شملت قضايا حقوق الإنسان والمرأة من التمثيل السياسي لها وتمكينها وقضايا الشباب والتواصل المستمر وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والدمج المجتمعي، وغيرها من الموضوعات المختلفة، وذلك وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. 

وأشار إلى أن أهم ما ميز التقرير هو الرد وتوضيح عدد من المصطلحات الرنانة التي كانت تستخدمها الجماعة الإرهابية ومنظمات دولية مشبوهة من أجل تشويه صورة مصر واحراجها دوليا، وهو ما حدده التقرير بشأن التقارير التي كانت تصدر مستخدمين مصطلحات عن التعذيب او الاختفاء القسري او غيرها وهو ما اثبتته التحقيقات بأن التقارير المشبوهة كانت تعتمد على شكاوى من عناصر الجماعة الإرهابية المقيمين فى الخارج
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