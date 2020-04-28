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محافظات

طبيبة صدر .. تفاصيل أول إصابة من الجيش الأبيض بـ كورونا في الشرقية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أعلنت الدكتورة منار سامي، طبيب مقيم صدر بمستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق، عن تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر حسابها علي موقع التواصل الأجتماعي  "فيس بوك" ، ووصولها إلي مستشفي الباجور للعزل.

 

وكتبت الدكتورة "منار" عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، قائلة: "بعد تأكد اصابتي بـ الكورونا ولا راد لقضاء الله أوصيكم خيرا ببناتي.. اوصيكم خيرا ببناتي أوصيكم خيرا ببناتي.. والله لايحزنني شيء سوي أنني غير مستعده للقاء الله.


وتابعت: "أستحلفكم بالله الدعاء لي عند كل صلاه لعل منكم مستجاب الدعوة وإنا لله وإنا إليه راجعون وأخيرا اوصيكم خيرا ببناتي".

 

وبمجرد نشرها للمنشور انقلبت صفحتها لدفتر تشجيع لها لمواجهة المرض، وسط دعوات لها بأن يشفيها الله ويرجعها إلي أهلها سالمة معافة من الفيروس وأن تنتصر عليه.

 

وعاودت "منار" منذ دقائق نشر رسالة عبر صفحتها قائلة فيها...صباح الخير.. والله انا فعلا مش عارفه ارد علي كل الرسايل اللي جتلي بس بشكركم جدا انا بخير والله والحمدلله علي كل شيء.. الطاقم الطبي بمستشفي الباجور استقبلوني افضل استقبال .. والله وقبله الطاقم الطبي بمستشفي حميات الزقازيق وصدر الزقازيق ".


وأضافت: "انا مش عارفه اشكركم ازاي .. بس حقيقي كل الشكر للدكتور هشام مسعود وكيل الوزاره، اللي أصدر تعليماته علي الفور بأخد المسحه ووفرلي كل سبل الراحه حقيقي ، ود محمد خاطر مدير العيادات بالأحرار اللي مسابنيش لحظه علي التليفون وكان متوتر جدا وقلقان عليا ، ود عبدالكريم العراقي مدير مستشفي الاحرار، والله والله الناس دي كانت معايا خطوه بخطوه فالفضل لله ثم ليهم بجد وزمايلي من المستشفي بمختلف التخصصات... انا ممنونه لكم بعد الله تعالي والله.. ودعواتكم بتمام الشفا.

طبيبة صدر .. تفاصيل أول إصابة من الجيش الأبيض بـ كورونا في الشرقية
طبيبة صدر .. تفاصيل أول إصابة من الجيش الأبيض بـ كورونا في الشرقية
طبيبة صدر .. تفاصيل أول إصابة من الجيش الأبيض بـ كورونا في الشرقية
طبيبة صدر .. تفاصيل أول إصابة من الجيش الأبيض بـ كورونا في الشرقية
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