تسجيل 125 إصابة جديدة بـ كورونا في أفغانستان وارتفاع أعداد المصابين إلى 1828 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم /الثلاثاء / تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1828 حالة ، تركزت غالبيتها في مدن : "هرات " و(كابول ) العاصمة و"قندهار."





وأشارت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "باجفاك " الأفغانية " اليوم - إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ أمس / الإثنين / 57 حالة وفاة ، بزيادة عشر حالات عن أمس الأول /الأحد/ .



