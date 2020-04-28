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أخبار العالم

تسجيل 125 إصابة جديدة بـ كورونا في أفغانستان وارتفاع أعداد المصابين إلى 1828 مصابا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم /الثلاثاء / تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1828 حالة ، تركزت غالبيتها في مدن : "هرات " و(كابول ) العاصمة و"قندهار." 

وأشارت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "باجفاك " الأفغانية " اليوم - إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ أمس / الإثنين / 57 حالة وفاة ، بزيادة عشر حالات عن أمس الأول /الأحد/ .

وفي السياق ذاته، أقر اجتماع "الهيئة الوطنية للمشتريات " برئاسة الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني شراء خمسمائة جهاز تنفس ، مع استمرار تصاعد حالات الإصابة بالفيروس.
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