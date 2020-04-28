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أخبار العالم

مصادر سرية تفضح ترامب: علم بخطورة الوباء ولم يتحرك

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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محمد علي
يمكن أن يتجاوز عدد القتلى في الولايات المتحدة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ال74 ألف قتيل بحلول أغسطس القادم وربما قبل ذلك، وفقًا لنموذج تنبئي لجامعة واشنطن، والذي غالبًا ما يستشهد بها مسؤولو البيت الأبيض وسلطات الصحة العامة بالولاية، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سرية عن تورط الرئيس الأمريكي في أمر التصدي للوباء، وفق ماذكرت صحيفة ديكان هيرالد.

وفي نموذج معهد القياسات الصحية (IHME) في الجامعة، من المتوقع أن يتجاوز عدد القتلى في الولايات المتحدة الـ 74.073 ألف بحلول 4 أغسطس، ارتفاعًا عن الرقم السابق 67 ألف الذي تم توقعه قبل أسبوع، وأكثر من  60 ألف، الذي تم توقعه قبل أسبوعين.

لكن توقعات الوفيات انخفضت عما كانت عليه قبل شهر والتي توقعت وفاة 90 ألف في الولايات المتحدة، أو أكثر.

وقال مدير معهد IHME كريستوفر موراي "إن حصيلة القتلى سترتفع إذا أعادت الولايات فتح اقتصاداتها في وقت أبكر للغاية مما هو متوقع في التخطيطات والإرشادات الحكومية من البيت الأبيض".

وخففت العديد من الولايات الأمريكية من القيود المفروضة على الشركات، بينما تستعد لرفع المزيد من المحاذير.

وتجاوز عدد وفيات الفيروس في الولايات المتحدة 56 ألف خلال الساعات الماضية.

ووفقا لإحصاءات رويترز، فإن الولايات المتحدة لديها حتى الآن أكبر عدد في العالم من حالات الإصابة بالفيروس بأكثر من 993000، أي مايقترب من المليون إصابة.

وعلى الصعيد العالمي ، تجاوزت الحالات 3 ملايين حالة إصابة، وأكثر من  210 آلاف حالة وفاة ، حسب رويترز.

وفيما تتوالى التوقعات حول الفيروس وكوارثه، أفادت صحيفة الواشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تلقى تحذيرات متكررة بشأن مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في تقارير المخابرات في شهري يناير وفبراير الماضيين، لكنه لم يستجب ولم يبالي، بل والأغرب أنه كان ينوعج من سماع التقارير التي لم يقرأها.

وكتبت الصحيفة أن هذه التحذيرات، وعددها أكثر من 12، وردت في وثائق سرية معروفة باسم "التقرير اليومي للرئيس" .

وكشفت الصحيفة ذلك استنادًا لما قاله مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، لم يكشفوا عن هوياتهم.

وقالت المصادر السرية، إن ترامب لم يكن يقرأ  التقارير، وكان ينزعج حتى حين يضطر لسماعها فضلا عن محاولة قراءتها.

وهذا تجلى في الأرقام المرعبة للإصاباتـ، فلم يفرض ترامب قيودًا على السفر بين الولايات المتحدة والصين إلا في أواخر يناير، ولم يعلن حالة الطوارىء  إلا في 13 مارس.

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