في عيد ميلاد هبة السيسي.. معلومات لا تعرفها عنها

تحتفل الممثلة وملكة جمال مصر هبة السيسي، اليوم الثلاثاء 28 أبريل، بعيد ميلادها 37.
صدى البلد رصدت في هذا التقرير 10 معلومات عنها:
1_ولدت في 28 أبريل 1983، وتبلغ من العمر 37 عامُا.
2_تخرجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة.
3- بدأت مشوارها الفني كموديل للإعلانات والفيديو كليب.
4- شاركت في تقديم برنامج الهواة "سوبر ستار".
5- شاركت في فيلم "كتكوت"، مع الفنان محمد سعد عام 2006
6- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، لتعمل بعدها بالتمثيل.
7- تزوجت للمرة الأولى من رجل الأعمال كريم محمود، الشهير بكيمو، بعدما فاجأ الجميع بخبر برغبته في الزواج منها أثناء حفل عيد ميلاده عام 2011.
8- انفصلت عن زوجها في 2014، بعد زواج دام لمدة 3 أعوام، أثمر عن ميلاد الطفلة "هيفين"، وجاء الانفصال في سرية تامة بعيدًا عن وسائل الإعلام.
9- شاركت في مسرحية "ولاد اللذينة" عام 2007، والتي قام ببطولتها الفنان محمود الجندي وعمرو عبدالعزيز، ودارت أحداثها داخل فيلا في منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وفيها استعرض الكاتب أهم مشكلات المجتمع المصري والصراع بين الطبقات.
10- من أعمالها التلفزيونية مسلسلات "ستات قادرة"، "شطرنج" و"الصعلوك".