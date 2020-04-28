في عيد ميلاد هبة السيسي.. معلومات لا تعرفها عنها

تحتفل الممثلة وملكة جمال مصر هبة السيسي، اليوم الثلاثاء 28 أبريل، بعيد ميلادها 37.

صدى البلد رصدت في هذا التقرير 10 معلومات عنها:

1_ولدت في 28 أبريل 1983، وتبلغ من العمر 37 عامُا.

2_تخرجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة.

6- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، لتعمل بعدها بالتمثيل.

5- شاركت في فيلم "كتكوت"، مع الفنان محمد سعد عام 2006

7- تزوجت للمرة الأولى من رجل الأعمال كريم محمود، الشهير بكيمو، بعدما فاجأ الجميع بخبر برغبته في الزواج منها أثناء حفل عيد ميلاده عام 2011.





8- انفصلت عن زوجها في 2014، بعد زواج دام لمدة 3 أعوام، أثمر عن ميلاد الطفلة "هيفين"، وجاء الانفصال في سرية تامة بعيدًا عن وسائل الإعلام.