جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تعقد مؤتمرا لبحث سبل جذب مدخرات المصريين بالخارج

تعقد جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوى مؤتمرًا الثلاثاء المقبل تحت عنوان :(جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل وبعد تداعيات كورونا ... الفرص والتحديات).





وأوضح الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، أن تحديات كورونا وتداعيات الأزمة، فرضت ضرورة إيجاد الحلول الجادة لجذب الاستثمارات المباشرة إلي مصر وتحديدًا استثمارات ومدخرات المصريين بالخارج الذين يفكرون في العودة إلى بلادهم وموطنهم مصر بسبب تداعيات كورونا ، مشددا على أن مصر بما اتخذته من إجراءات وإصلاحات وتجهيزات بالبنية التحتية والتوسع في بناء مدن جديدة والانتهاء من مشروعات الطرق والطاقة ومناطق صناعية وتنوع استثماري واستقرار العملات وفرص استثمارية1 بسيناء و المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعديد من المزايا أصبحت بوصلة لاستقبال الاستثمارات.

وأكد الشرقاوى أن جائحة كورونا فرضت على العالم متغيرات سيتم مواجهتها وأنه لذلك يجب على المصريين بالداخل والخارج الاستعداد للمستقبل، مشيرا إلى أن الإحصائيات أظهرت تخطي أعداد المصريين بالخارج رقم العشرة ملايين وفقا لاحصائيات نهاية عام ٢٠١٨ ، منهم ٦.٣ مليون مصري بالدول العربية بنسبة تمثل ما يقرب من ٦٦٪؜ من إجمالي عدد المصريين بالخارج ومنهم ٨٠٠ ألف بالإمارات العربية المتحدة ، وان الكتل الكبرى تقع بين دول الخليج وامريكا وكندا تمثل نسبة المصريين فيهم ما يقرب من ٦٠٪؜ من إجمالي المصريين بالخارج ، و وفقا أيضا لآخر الإحصائيات فإن تحويلات المصريين بالخارج في نهاية العام الماضي قد تخطت ٢٦ مليار دولار.





وأشار إلى أنه من أ برز المتحدثين في المؤتمر محسن عادل عضو مجلس إدارة الجمعية ومستشار الجمعية لقطاع اللجان الاقتصادية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول البحر الأبيض المتوسط والدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي وعضو مجلس ادارة البنك المركزي المصري سابقا والدكتورة سهير منتصر رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام للمصريين بالخارج.





وأكد محسن عادل أن المؤتمر سوف يتناول مناقشة عدد من القضايا الهامة منها تأثيرات ازمة كورونا اقتصاديا على مصر والمناطق ذات الكثافة المرتفعة لأعداد المصريين بالخارج وخاصة منطقة الخليج ،والمصريين بالخارج (التعداد- التصنيف- حجم المدخرات المتوقع- حجم الوظائف المتوقع فقدانها مستقبلا ..).





ويستهدف المؤتمر أعداد روشتة بأهم القطاعات منخفضة المخاطر مرتفعة العائد للمستثمر المصري العامل بالخارج الراغب في العودة للوطن وأهم القطاعات الواعدة للاستثمار والادخار في مصر و قارة أفريقيا مستقبلا والآليات والحوافز والتسهيلات المقترحة لتيسير وتسهيل العمل لأبناء مصر العائدين من الخارج ،وكيفية توظيفها بالشكل الامثل محليا وافريقيا والفرص المتاحة للاستثمار المباشر وأحجامها المختلفة ودورها في خلق فرص عمل والحد من معدلات البطالة المتوقعة.





وتوقع محسن عادل أنه يمكن ان يتم تحويل حجم من المدخرات التى سيتم جذبها وضمها في استثمارات مباشرة ومتنوعة وفي مشروعات صغيرة ومتوسطة ومشروعات متعددة شريطة أن ينال هذا الاهتمام و الاستراتيجيات الحديثة والقرارات والتحفيز مثلما شاهدنا اداء الحكومة المحفز في مواجهة أزمة كورونا.