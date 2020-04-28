التنظيم والإدارة: الخميس.. آخر موعد لنشر كتب مسابقة كل يوم كتاب

ينتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من نشر آخر كتاب في إطار مسابقة "كل يوم كتاب" عبر تطبيق "اقرأ" والتي نفذها بالتعاون مع وزارة الثقافة بعد غد الخميس.





وأكد الجهاز في بيان له اليوم أنه ينبغي على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الراغبين في الاشتراك بالمسابقة تسجيل بياناتهم عبر الرابط الاليكتروني المقرر إتاحته على التطبيق ونشره على موقع التواصل الاجتماعي والموقع الاليكتروني الرسمي للجهاز.

وينبغي الاحتفاظ بالرقم الذي سيظهر عقب تسجيل البيانات لاستخدامه في الإجابة عن أسئلة المسابقة لاحقا والتي من المقرر أن تكون جميعها من الكتب المتنوعة التي سبق نشرها على التطبيق الاليكتروني، وأنه لن يتمكن أحد من المشاركة بالمسابقة بدون تسجيل بياناته مسبقا.

ومن المقرر إتاحة الفرصة أمام الراغبين في قراءة الكتب أو تحميلها من التطبيق طوال شهر مايو المقبل، على أن يتم إتاحة تسجيل بيانات الراغبين في الاشتراك في المسابقة مطلع شهر يونيو القادم.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن مطلع الشهر الجاري إطلاق التطبيق الاليكتروني "إقرأ" ضمن مبادرة "كل يوم كتاب" عبر الرابط www.read.caoa.gov.eg، لتشجيع موظفي الجهاز الإدارى للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ إلاجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.