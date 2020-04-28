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محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 148 مصريا من العالقين في إندونيسيا وعمان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة نحو 148 راكبا مصريا من العالقين في إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتصل رحلة "إيركايرو" الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، إلى مدينة مرسى علم، بعد ظهر اليوم.

وجرى تخصيص حجر صحي في مرسى علم بأحد فنادق عزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية، حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى 5 مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من إعادة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية، والرحلات الداخلية داخل الدولة.


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