سلطنة عمان تسجل ارتفاعا في حجم مصابي كورونا وثبات عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إنها أكدت 82 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا في البلاد ، ليصل العدد الإجمالي إلى 2131 ، بما في ذلك عدد لا يتغير من الوفيات والتي سجلت 10 حالات.





وأفاد تقرير الحالة السابق في سلطنة عمان أمس الاثنين تسجيل 2049 حالة اصابة بكوفيد 19 بالاضافة إلى 10 قتلى.





وتعلن وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (82) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة جديدة من مواطنين عمانيين و(42) لغير عمانيين ، وبذلك يصبح العدد الإجمالي لمصابي الفيروس المسجلين بالسلطنة 2131 حالة منها عشر وفيات.





ووفقًا للبيان، ارتفع عدد مرضى كوفيد 19 الذين تم شفائهم إلى 364 في عمان.





كما حثت الوزارة العمانيين على الالتزام بإرشادات المباعدة الاجتماعية ، مثل البقاء في المنزل باستثناء النزهات الأساسية ، وغسل اليدين بالصابون بشكل متكرر وتجنب لمس الوجه ، وكذلك اتباع العادات الصحية عند السعال والعطس.





وحظرت عمان الأسبوع الماضي التجمعات الجماعية للوجبات والصلاة خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار العدوى.