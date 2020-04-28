القومي للإدارة ينظم أولى ندواته عبر الإنترنت لخريجات برنامج القيادات النسائية الأفريقية اليوم

ينظم المعهد القومى للإدارة والذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم أولي ندواته ضمن سلسلة الندوات التي يقدمها المعهد عبر شبكة الانترنت بمشاركة خمسين سيدة أفريقية من خريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية والذى انعقد في يناير الماضي.





وأكدت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن سلسلة الندوات تأتي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان " القيادة فى زمن الأزمات " .





وأوضحت أن تلك الأنشطة التدريبية الإلكترونية تأتي استكمالًا لجهود التدريب التى يقدمها المعهد للأشقاء بالقارة الأفريقية من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا (تنمية) ،والتى قام المعهد القومي للإدارة بإطلاقها في أبريل الماضى وصدقت عليها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقى فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.





وأضافت أن المعهد كان له السبق فى إعداد البرامج التدريبية وتقديمها إلكترونيًا عن بعد للمتدربين المصريين داخل الجهاز الإدارى للدولة وخارجه منذ بداية الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" ضمن خطتة المتكاملة للتعليم الرقمى وبما يتسق وحزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية حفاظًا على المتدربين.





وأشارت إلى أن السلسة تأتي كذلك في إطار دور المعهد لثقل المهارات العملية المختلفة وإتاحة الفرص المتميزة للتعلم والتدريب التفاعلى عن بعد فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة.





وأكدت د. حنان رزق ، مدير شبكة التدريب لمعاهد الادارة فى أفريقيا "تنمية"، أن هذه السلسلة التدريبية الجديدة تأتي تزامنًا مع احتفال المعهد القومى للادارة بمرور عام على إطلاق شبكة التدريب الأفريقية بشرم الشيخ عام 2019 لتساهم فى إمداد القادة الأفارقة بالمهارات القيادية الجديدة التى تتطلبها المرحلة الراهنة خاصة فى ظل تحديات العمل من المنزل و قيادة فرق العمل عن بعد.



