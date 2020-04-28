بفستان زفاف.. منة فضالي تظهر بصحبة عدد من نجوم الفن

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" مجموعة صور بصحبة عدد كبير من طاقم مسلسل "لما كنا صغيرين".
وعلقت منة فضالى على الصور قائلة : هاله و ياسين من مسلسل لما كنا صغيرين 🎥 والقمر نسرين امين و حببتي عبير منير ♥️♥️ اخراج استاذ محمد علي تاليف ايمن سلامه وانتاج شركه ارت ميكر استاذ احمد عبد العاطي ستايليست الجميله مايا حداد ♥️♥️♥️ فستان الرفاف صديقي محمود غالي 👗
نالت الصور اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:
اية القمر دة , مسلسل تحفة بجد , ماشاء اللة عليكى زى القمر