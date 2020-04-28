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فن

معاكسة زمان.. ليلى أحمد زاهر تشعل تيك توك بـ فيديو من الفتوة.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:29 م
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
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سيد احمد
نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر فيديو لها من مسلسل الفتوة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تيك توك ".

وعلقت ليلى على الفيديو قائلة " معاكسة زمان #الفتوة #نورا_حسن_الجبالي #عبده_اللبان ".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 

مشاء الله عليكى - المسلسل تحفة - دورك جميل جدا 

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال و مي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

@lailaahmedzaher

معاكسة زمان 😝 ##الفتوة ##نورا_حسن_الجبالي ##عبده_اللبان @mahmoudyassin2

♬ original sound - lailaahmedzaher
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