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فن

محمد شاهين : نفسى نرجع لحياتنا الطبيعية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تمنى الفنان محمد شاهين انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وكتب شاهين عبر حسابه على إنستجرام: "يا مسهل يا رب نفسى نرجع لحياتنا الطبيعية علشان نعافر ونحاول نوصل للى نستحقه".

وأضاف: "ادعوا يا جماعة ربنا يشيل الغمة عننا ويكرمنا باللى نستاهله كلنا".

يذكر أن شاهين أحيا حفلا أون لاين مع الفنان مينا عطا الأسبوع الماضى. 

وتعاون مع شاهين، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر،وسام عبدالمنعم، احمد عادل، أسامه عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدي.
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