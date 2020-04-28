محمد شاهين : نفسى نرجع لحياتنا الطبيعية

تمنى الفنان محمد شاهين انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وتعاون مع شاهين، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر،وسام عبدالمنعم، احمد عادل، أسامه عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدي.