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اقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة.. 53.5٪من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:18 م
اليوم العالمي للصحة
اليوم العالمي للصحة والمهنية
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آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام، وهو ما تم ربطه في العالم بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من 2003 تخـليـدًا لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه ، ذلك تـأكيـــدًا علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنيـــــة ، لــتــوفـيــر بيئــــة الــعمــــل الـصـحـيـة .يجـــري احـتـفـال هـذا الـعـام تحـت شـعـــار(الوقاية فى عصر عالمى متصل بالحلول لتحقيق عمل امن وصحى للجميع) .


ومن أهم المؤشرات الإحصائية:


و بـلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور  6227حالة  بنسبة90.7  %مقابل642 حالة  للإناث بنسبة9.3٪من إجمالي عدد حالات الإصابةللنصف الأول من عام 2019.


واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من  عدد حالات إصابات العمل حيث بلـغت نسـبته 53.5٪، يليه نشاط النقل والتخزين بنسبة 11.4٪من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنـصفالأول من عام 2019.


وبـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العـمل في مهـنه الفنـيون ومـساعدو الأخـصائيين32.3٪يليـها مهـنة عمال تشغيل المصانع بنسبة 18.2٪من إجمالي عدد حالات الإصابةللنصف الأول من عام 2019.


وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 31.3 % ، يليها (الخطأ أو التصادم بأشياءبنسبة 26.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2019.

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