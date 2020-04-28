عقب إصابة طبيبة صدر بـ كورونا.. إجراء مهم من مستشفى الأحرار بالزقازيق

أكد الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، أنه تقرر تخصيص مكان للكشف على أي مريض يعاني من أعراض تنفسية خارج قسم الاستقبال، في مكان بالقرب من قطع تذاكر دخول المستشفى.

وقال "العراقي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه جار تخصيص المكان وتجهيزه ليكون متاحا أمام المواطنين، اليوم، ويتم الكشف الفوري على أي مريض يعاني من أي أعراض تنفسية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد كإجراء جديد ضمن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المستشفى.

وأضاف أنه بمجرد ظهور بعض الأعراض على الحالة يوم الخميس الماضي تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتم عزل الطبيبة والطاقم الطبي والعمال المخالطين بالمنزل وإجراء المسح على الطبيبة ونقلها إلى مستشفى العزل.





كانت الدكتورة منار سامي، طبيب مقيم صدر بمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، أعلنت عن تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ووصولها إلى مستشفى الباجور للعزل.

وكتبت الدكتورة "منار" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "بعد تأكد إصابتي بكورونا ولا راد لقضاء الله أوصيكم خيرا ببناتي.. أوصيكم خيرا ببناتي أوصيكم خيرا ببناتي، والله لا يحزنني شيء سوي أنني غير مستعدة للقاء الله، أستحلفكم بالله الدعاء لي عند كل صلاه لعل منكم مستجاب الدعوة وإنا لله وإنا إليه راجعون وأخيرا أوصيكم خيرا ببناتي".

وبمجرد نشرها للمنشور انقلبت صفحتها لدفتر تشجيع لها لمواجهة المرض وسط دعوات لها بأن يشفيها الله ويرجعها إلى أهلها سالمة معافاة من الفيروس وأن تنتصر عليه.

وعاودت "منار" منذ دقائق نشر رسالة عبر صفحتها قائلة فيها: "صباح الخير.. والله أنا فعلا مش عارفة أرد على كل الرسايل اللي جتلي بس بشكركم جدا أنا بخير والله والحمد لله على كل شيء، الطاقم الطبي بمستشفى الباجور استقبلوني أفضل استقبال والله، وقبله الطاقم الطبي بمستشفى حميات الزقازيق وصدر الزقازيق، أنا مش عارفة أشكر واحد واحد بس حقيقي كل الشكر للدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، اللي أصدر تعليماته على الفور بأخذ المسحة ووفر لي كل سبل الراحة حقيقي والدكتور محمد خاطر، مدير العيادات بالأحرار، اللي مسابنيش لحظة على التليفون، وكان متوتر جدا وقلقان عليا، والدكتور عبد الكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار، والله والله الناس دي كانت معايا خطوة بخطوة، فالفضل لله ثم ليهم بجد وزمايلي من المستشفى بمختلف التخصصات.. أنا ممنونة لكم بعد الله تعالى والله.. ودعواتكم بتمام الشفاء".

