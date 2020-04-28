تحرير 23 محضرا تموينيا فى حملة بالقليوبية

شنت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق حملة موسعة على الأسواق ومحلات الباعة لضبط المخالفات التموينية والسلع الغير صالحة.







وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا تموينيا من بينها 6 محاضر بيع بسعر زيادة عن السعر المحدد و6 محاضر حجب السلع عن الجمهو و 6 محاضر غش وبيع السلع الغذائية بدون ترخيص ومحضرين منتهى الصلاحية و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية.





كما تمكنت الحملة من ضبط 351 مخالفة بيانهم كالتالى: " 36 إشغال طريق و4 نظافة عامة و74 بائع متجول و19 وصلات كهربائية و 20 إعلان مخالف و 60 فرش مؤقت و9 فرش شاى و129 إزالة فورية".





وكانت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بحبس عصابتين للاتجار فى المواد المخدرة 4 ايام على ذمة التحقيق حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الاستروكس.





وكانت قوة أمنية بقسم ثان شبرا الخيمة قد تمكنت من ضبط كيلو ونصف من مخدر الاستروكس بحوزة عصابتين أثناء ترويجها على عملائهما بعد تناول طعام الافطار تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.