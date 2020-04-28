ابن طبيب توفي والده بسبب فيروس كورونا يتحدى وزير الصحة البريطاني

تحدى نجل طبيب بريطاني توفي والده بسبب الفيروس، وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، من أن تكون البلاد توفر الدعم اللازم للعاملين في المجال الصحي، ذاكرًا إن القطاع يعاني نقص معدات الحماية الشخصية، وإنه هذا ما أثبتته إصابة والده ثم وفاته، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.





توفي الطبيب عبد المعبود شودري، 53 سنة ، في وقت سابق من هذا الشهر، متأثرًا بإصابته بالفيروس القاتل.





في الأسابيع التي سبقت وفاته، كتب رسالة مفتوحة يطلب فيها المزيد من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال الطب الوقائي والعلاجي.





وبعد وفاة الوالد، وجه ابنه "انتصار" سؤال لهانكوك عما إذا كان "يأسف" لعدم أخذ هذه المخاوف بشأن معدات الوقاية الشخصية على محمل الجد.



