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متتكبرش بتدينك.. مركز الفتوى الإلكتروني بالأزهر: اتركوا الدين لأهله ولا تفتوا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:30 م
الشيخ السيد محمد
الشيخ السيد محمد عرفة، عضو مركز الفتوى الإلكتروني بالأزهر
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فرح علاء الخولي

قال الشيخ السيد محمد عرفة، عضو مركز الفتوى الإلكتروني بالأزهر، إن مفهوم المساواة يختلف من شخص لآخر ولكن في الإسلام له مفهوم واحد ويجب ان يتفق عليه الجميع، فإن المساواة هو تحقيق التساوي بالعدل بين الرجل والمرأة وبين جميع الناس والمخلوقات.


وتابع الشيخ محمد عرفة، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الدليل الأكبر على ان لا الله لا يريد التفريق بيننا هو اننا كلنا من نسل اب واحد وام واحدة وهم سيدنا أدم وأمنا حواء ولذلك لا يوجد اختلاف بين أحد، وقال الله سبحانه وتعالي في قرآنه الكريم "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة".


وأضاف عضو مركز الفتوى الألكتروني بالأزهر، أن في كثير من الاحيان يزايد الناس على بعضهم على بعض بصلاتهم وتقواهم وتقربهم الى الله، ولكن هذا لا يجوز والدين الإسلامي لم يحث على ذلك أبدًا.


وذكر الشيخ محمد عرفة الأية الكريمة "ان اكرمكم عند الله اتقاكم"، وهي تعني أن أعظم الناس عند الله من يؤدي فروضه ويذكر الله سرًا غر متكبرًا، وان بأس مثوى المتكبرين حتى وان تعبدوا وذكروا الله، لأن التكبر أسوء الصفات، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، وهو أقل شئ وليس له وزن ولا قيمة عند الله.


وأوضح أن من الدين علم والتدين سلوك، ولذلك يجب ترك العلم الديني لأهله وليس كل متدين له ان يفتي فيما ليس فيه ولا يعرفه.
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