كوبونات المشتريات أفضل من شنطة رمضان؟.. جمعية استهلاكية ترد

قال عصام حسين، مدير فرع المجمعات الاستهلاكية بمدينة نصر، إن استمرار طرح كوبونات المشتريات السلعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، مؤكدة أنه يسمح للمواطن حامل الكوبون شراء كافة السلع الغذائية بقيمة الكوبون من فروع المجمعات الاستهلاكية.





وتابع عصام حسين، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، إن تلك الكوبونات تنقسم الى فئات مختلفة، فتبدأ بقسمة 20 جنيه حتى 100 جنيه، وتتيح تلك الكوبونات للمقتدرين او الأكثر رزقًا من رجال الأعمال او غيرهم بشراء تلك الكوبونات وتوزيعها على البسطاء أو الاكثر فقرًا.





وعملت وزارة التموين على زيادة عدد أماكن بيع كوبونات المشتريات السلعية ليصل إلى 100 منفذ بيع فى كافة محافظات الجمهورية، نظرًا لإقبال المواطنين على شرائها منذ الإعلان عن طرحها وذلك بهدف زيادة عدد المواقع البيعية والتي تقدم خدمة بيع هذه الكوبونات.





ويسمح للمواطن حامل الكوبون شراء كافة السلع الغذائية بقيمة الكوبون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية وعددها يصل إلي 1300 مجمع استهلاكي ، كما يمكن للمواطنين التعرف على أماكن شراء الكوبونات من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التموين وكذلك الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك.





والجدير بالذكر أن هذه الفكرة منذ طرحها لاقت قبولًا وترحيبًا لدى قطاع كبير من المواطنين والإقبال على شرائها وذلك تعظيمًا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضها البعض، بحيث يمكن للمواطنين القادرين شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين.