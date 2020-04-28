تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة شفاء في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء أكثر من 25 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، في ضوء الإجراءات الاحترازبة من فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.





وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 541 إصابة جديدة بكورونا، و 91 حالة شفاء، و7 حالات وفاة.





ويرفع ذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الدولة إلى 11,380 حالة وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 89.





وتتبع السلطات الإماراتية إجراءات احترازية مشددة، في رمضان، فهناك حظر على الزيارات إلا لأقارب الدرجة الأولى والثانية.





وسبق وأعلنت السلطات عن غرامات ب10 آلاف درهم للمخالفين، فيما تستمر الإجراءات حتى إشعار آخر.