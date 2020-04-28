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رياضة

تعليق أحمد حسام ميدو على حقيقة فيروس كورونا.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:18 م
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
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مريم عزت
نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر سابقا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جديدة عن فيروس كورونا. 

وعلق أحمد حسام ميدو قائلا: لوك مونتاريي مكتشف مرض الإيدز والحاصل على جائزة نوبل قال امبارح إن الكورونا تم صناعته في المختبرات وأنه من عمل الإنسان!! بيقول كمان إن السبب أنه فيروس قاتل انه فيه جزء من ال HIV اللي بيدمر الجهاز المناعي للجسم!!


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

مين عمله؟ عشان محدش استفاد في العالم، أمريكا اتصاب آلاف و خسرت مليارات و الصين اتصاب آلاف و خسرت مليارات.. اعقلوا الكلمة يعني.


لوك مونتاريي قال الكلام ده فعلا بس كل العلماء وصفوا كلامه بالخرف خصوصا ان الراجل سنه داخل علي ال ٩٠ سنة.

من زمان الكلام ده يتقال ويتكذب ولكن فين المصل ؟وبعد الكورونا يعني قالو في مصايب علي شهر ١٠ كدا وغالبا هي حرب امريكا والصين ..وشبابنا ضاع حسبي الله ونعم الوكيل.


جدير بالذكر أن أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق، أبدى اعتراضه على مبدأ منح الأندية المتصدرة جدول ترتيب الدوريات المحلية أفضلية للفوز باللقب، في حالة إلغاء المسابقات، بسبب انتشار فيروس كورونا.
لوك مونتاريي مكتشف مرض الأيدز والحاصل عام جائزة نوبل قال امبارح ان الكورونا تم صناعته في المختبرات وأنه من عمل الإنسان!! بيقول كمان ان السبب انه فيروس قاتل انه فيه جزء من ال HIV اللي بيدمر الجهاز المناعي للجسم!!
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