استمرار حملات إزالة مخالفات البناء بأسيوط.. ونائب المحافظ يقود عملية التنفيذ

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وتحرير محاضر "جنح طوارئ" لهم وإحالتها إلى النيابة العسكرية طبقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.





وتابع: "ذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، مشيرًا إلى استهداف حملة مكبرة برئاسة نائبه المهندس عمرو عبدالعال لإزالة المخالفات بقرى مركز أسيوط وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.





وترأس نائب المحافظ، حملة لاستهداف إزالة المخالفات والتعديات بقرية اسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط وبمشاركة اللواء هشام الطويل رئيس مركز أسيوط وحسني درويش نائب رئيس المركز ومساعدي رئيس المركز ورئيس الوحدة القروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي حيث تم تنفيذ وإزالة عدد من قرارات إزالة لمخالفات البناء الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.



