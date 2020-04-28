أخبار البلد.. اجتماع حكومي بشأن الأراضي الصناعية.. تيسيرات مالية للمواطنين للتعامل مع الصحة.. تغيرات في الطقس غدا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





مدبولي يرأس اجتماعا لمتابعة توصيل المرافق للأراضي الصناعية





عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا منذ قليل لمتابعة توصيل المرافق للأراضى الصناعية، بحضور وزيرة التجارة والصناعة ووزير التنمية المحلية وعدد من المسئولين. وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في اطار خطة الدولة لتوصيل المرافق للأراضي الصناعية.. مزيد من التفاصيل هنا





الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة على البلاد





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة. ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية نهارا، شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائيه.. مزيد من التفاصيل هنا





المالية: تيسيرات جديدة للمواطنين فى التعامل مع القطاع الصحي





أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية ، قرارًا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا.. مزيد من التفاصيل هنا





رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.. وخطوات الاستعلام عنها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي. ويمكن لمن يهمه الأمر اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن أكواد الاختبارات.. مزيد من التفاصيل هنا





طبيبة صدر .. تفاصيل أول إصابة من الجيش الأبيض بـ كورونا في الشرقية





أعلنت الدكتورة منار سامي، طبيب مقيم صدر بمستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق، عن تأكد إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد عبر حسابها علي موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" ، ووصولها إلي مستشفي الباجور للعزل. وكتبت الدكتورة "منار" عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. مزيد من التفاصيل هنا





استقرار الدولار و تراجع العملات الأجنبية الثلاثاء 28-4-2020





استقرت اسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم ،الثلاثاء 28 ابريل 2020 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الاهلى المصرى.. مزيد من التفاصيل هنا





الكاف يستعد لصرف مليون و750 ألف دولار لـ الأهلي والزمالك





كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستعد لصرف مليون و750 ألف دولار لكل الفرق التى وصلت إلى الدور نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا . ويحصل الأهلي والزمالك 875 ألف دولار لكل منهما بعد التأهل الي دور نصف النهائي.. مزيد من التفاصيل هنا





مصادر سرية تفضح ترامب: علم بخطورة الوباء ولم يتحرك





يمكن أن يتجاوز عدد القتلى في الولايات المتحدة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ال74 ألف قتيل بحلول أغسطس القادم وربما قبل ذلك، وفقًا لنموذج تنبئي لجامعة واشنطن، والذي غالبًا ما يستشهد بها مسؤولو البيت الأبيض وسلطات الصحة العامة بالولاية، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سرية عن تورط الرئيس الأمريكي في أمر التصدي للوباء.. مزيد من التفاصيل هنا



