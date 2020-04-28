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محافظات

محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير جميع أسواق المحافظة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى بعدد من المشروعات الجارية بنطاق المحافظة.

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الجهود فى العديد من القطاعات وأهمها  أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية وإضاءة الشوارع.

مشيرا إلى أنه يجرى العمل فى زراعة أعمدة كهرباء جديدة وكذلك رفع كفاءة أعمدة الكهرباء فى مختلف الأحياء، والمتابعة المستمرة فى هذا الشأن.  

وناقش محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء رفع كفاءة جميع الأسواق  بالمحافظة ومتابعة الأسواق بعد إزالة الإشغالات منعا لعودتها مرة ثانية بما يتناسب مع الشكل الحضارى للمحافظة.

لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الأحياء والجهات المنفذة للمشروعات الحالية بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة.

واستعرض اللواء عادل الغضبان مع الحضور الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المشروعات الخدمية فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بالمحافظة ووجه بالاستمرار فى أعمال إعاده الشىء لأصله. 

مشددا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الأحياء والعمل بكل حزم فى إزالة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة وعدم التهاون مع المخالفين.
محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير جميع أسواق المحافظة
محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير جميع أسواق المحافظة
محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير جميع أسواق المحافظة
محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير جميع أسواق المحافظة
محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير جميع أسواق المحافظة
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