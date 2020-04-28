لمواجهة كورونا.. مياه المنيا تصنع كبائن تعقيم وتنتهي من إحلال وتجديد خطوط بني مزار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، نجاح الشركة فى تصنيع كبائن تعقيم لمواجهة فيرس كورونا المستجد.





وقال الشهاوى إن المرحلة الأولى من هذه الكبائن سيتم تركيبها بمراكز خدمة العملاء، فى جميع أنحاء المحافظة وأفرع الشركة المختلفة والمحطات الكبرى.





وأكد أن الشركة تسعى لتوفير أفضل طرق الوقاية للعاملين بالشركة، وذلك بناءً على التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.





وأعلنت الشركة عن انتهائها من إحلال وتجديد عدد من خطوط المياه بمركز بنى مزار بمبلغ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى مد وتدعيم بخطوط مياه لعدد من المناطق المحرومة بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه.





وأضاف الشهاوى أنه تم إحلال وتجديد خطوط قطر ٤ بوصة حديد إلى أخرى بلاستيك ٤ بوصة في قرى السلام والعصيات أولاد الحاج علي، والتى تتغذى من محطة السلام شرق النيل لمسافة ٤ كيلو مترات، ومد وتدعيم عدد من القرى وهى قرية السنارية ١٥٠ مترا وبقطر٤ بوصة وبني علي ٢٠٠ متر وبقطر 4 بوصة واشروبة ١٥٠ مترا وبقطر ٤ بوصة وصفط أبو جرج ٦٥ مترا وبقطر ٤ بوصة والجندية ٨٠ مترا وبقطر ٤ بوصة وعزبة الريدي ١٨٠ مترا وبقطر ٤ بوصة وابشاق ٧٠ مترا وبقطر 4 بوصة ومدينة بنى مزار ١٠٠ متر وبقطر ٤ بوصة.



