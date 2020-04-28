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حوادث

مصرع شاب فى تصادم سيارتين بطريق زفتى – طنطا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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أحمد على

شهد طريق "زفتي – طنطا " بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه فى حادث تصام سيارتين  بمدخل مدينة زفتي .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونصف نقل بطريق " زفتي - طنطا " بالقرب من مدخل المدينة ، مما تسبب مصرع شاب يدعي " محمد م ع آل " والمقيم بقرية كفر الدغايدة التابعة لمركز زفتي .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتي العام ، وتواصلت التحريات أن سبب الوفاة هو تصادم السيارتين ببعضهما .و وخصصت سيارة إسعاف نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتي العام  لتسليمه لذويه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .

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