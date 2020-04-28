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برلمان

خارجية البرلمان: يجب الالتزام بـ اتفاق الرياض لتحقيق مصلحة اليمن

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:18 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية الالتزام باتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن، وان تطبيق بنوده ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمني الشقيق وضمان نجاح جهود حل الأزمة اليمنية وتجنيب الأشقاء اليمنيين المزيد من الصراع والمعاناة.

وأكد "عقيل"، في بيان له اليوم الثلاثاء: "على دعم القاهرة ما تضمنه بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعوة لإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنود اتفاق الرياض، والعمل بشكل جدي على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم اعتماده إطارا لتوحيد الصفوف لتحقيق السلام وخدمة مصالح الشعب اليمني".

وشدد على أن مصر تدعم بشكل كامل جهود الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، وبما يضمن أمن اليمن الشقيق واستقراره ووحدة أراضيه، ويرفع المعاناة عن أبناء شعبه الذين عانوا كثيرًا، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة".
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