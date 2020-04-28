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أخبار البلد

التضامن لـ صدى البلد: مراقبة دقيقة لأموال تبرعات الجمعيات الأهلية وأوجه صرفها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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محمد عبدالمنعم
أكد الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك إجراءات دقيقة تتبعها وزارة التضامن الاجتماعى ، فيما يتعلق بأموال التبرعات التى تحصل عليها الجمعيات الأهلية، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

وأضاف العقبى فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن هناك تصريح جمع مال لغرض تحصل عليها الجمعيات ، كما أنها تقدم ميزانيتها ، ويتم تصفية تلك الحسابات ، حيث إن الجمعيات تقدم كل ما يفيد بحصولها على التبرعات وكذلك أوجه صرفها .

وأشار المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي إلى ان تلقى الجمعيات للتبرعات مستمر طوال العام وكذلك انشطتها ، ومن ثم فتتم عملية المتابعة والمراجعة الدقيقة نهاية العام وليس لشهر واحد فقط ، حيث يتم التاكد فى أنفاق الأموال فى مصارفها الشرعية.

الجدير بالذكر أن نفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أكدت ان البنك يعمل علي تفعيل وتعظيم دور  لجان الزكاة التابعة للبنك والتي يبلغ عددها ٣٤١٢لجنة زكاة علي مستوى الجمهورية لتقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجاوتتولى جمع أموال الزكاة والصدقات الجارية وإنفاقها على الاسر الفقيرة بتقديم المساعدات والمعونات المختلفة لها بهدف الوصول بفريضة الزكاة ولضمان وصول أموال الزكاة الى مستحقيها.
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