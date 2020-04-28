التضامن لـ صدى البلد: مراقبة دقيقة لأموال تبرعات الجمعيات الأهلية وأوجه صرفها

أكد الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك إجراءات دقيقة تتبعها وزارة التضامن الاجتماعى ، فيما يتعلق بأموال التبرعات التى تحصل عليها الجمعيات الأهلية، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.





وأضاف العقبى فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن هناك تصريح جمع مال لغرض تحصل عليها الجمعيات ، كما أنها تقدم ميزانيتها ، ويتم تصفية تلك الحسابات ، حيث إن الجمعيات تقدم كل ما يفيد بحصولها على التبرعات وكذلك أوجه صرفها .





وأشار المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي إلى ان تلقى الجمعيات للتبرعات مستمر طوال العام وكذلك انشطتها ، ومن ثم فتتم عملية المتابعة والمراجعة الدقيقة نهاية العام وليس لشهر واحد فقط ، حيث يتم التاكد فى أنفاق الأموال فى مصارفها الشرعية.



