AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نموذج مشرف.. طبيب بمستشفى عزل 15 مايو: مبنتعبش من الشغل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:13 م
الدكتور أحمد محمود،
الدكتور أحمد محمود، استشاري القلب بمستشفى عزل 15 مايو
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال الدكتور أحمد محمود، استشاري القلب بمستشفى عزل 15 مايو، إنه مازال عمل الطاقم الطبي يعمل بنفس الكفاءة والقوة التي بدأ بها منذ ظهور أزمة تفشي فيروس كورونا.


وتابع الدكتور أحمد محمود، خلال حواره عبر "سكايب" في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه في تلك الفترة كلا منا يقوم بدوره على أكمل وجه بالرغم من الضغط، معقبًا: "محدش بيشتكي ولا يتعب من الشغل".


وأضاف أن هناك الكثير من العادات التي كنا نفتقدها في مجتمعنا أحياها الفيروس بانتشاره، ومن أهمها اتباع العادات العامة للنظافة، وثقافة التباعد الاجتماعي، والاحتفاظ بارتداء الاقنعة الطبية في تلك الفترة.


ونصح المدخنين بأن يتوقفوا تمامًا عن التدخين في تلك الفترة لأنهم يكونوا الأصعب في العلاج من الفيروس، لأن الرئة تكون ضعيفة جدًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأثير كورونا.. تسريح 70% من العمالة بالاتحاد الأسترالي لكرة القدم

ياريت محدش يستهتر.. طبيب بمستشفى العزل بـ بلطيم يوجه رسالة للمواطنين

للمدخنين.. ماذا يفعل فيروس كورونا بكم؟

طاقم مستشفى العزل بـ مايو: نعمل كخلية مترابطة.. فيديو

كنت خائفة..رسالة من دكتورة أمراض صدرية بمستشفى عزل 15 مايو

نشرة أخبار التوك شو.. صندوق النقد الدولى يزف بشرى لمصر بشأن فيروس كورونا.. طبيبة أمراض صدرية تبعث رسالة طمأنة للمصريين بمستشفى عزل 15 مايو.. هاني الناظر يحذر من المأكولات غير المغلفة

ترشيحاتنا

كاف: إلغاء دوري أبطال أفريقيا أمر مستبعد

وزير الوحدة في كوريا الجنوبية: زعيمنا ليس مريضا وربما تغيب لتجنب كورونا

شاهد.. أحدث ظهور لـ حلا شيحة تشعل انستجرام

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ٢٨-٤-٢٠٢٠

إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان

مرتضى منصور يكشف حقائق جديدة في أزمة النقاز أمام الفيفا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يعتدي بالضرب على ممرض مسن بسبب علبة عصير.. وهكذا عوقب

ليه عملتي كده؟!.. انتقادات لـ حلا شيحة بسبب عمليات التجميل.. صور

بعد سن الثلاثين.. كل ما لاتعرفه عن عمليات شد ترهلات جفن العين