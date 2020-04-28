نموذج مشرف.. طبيب بمستشفى عزل 15 مايو: مبنتعبش من الشغل

قال الدكتور أحمد محمود، استشاري القلب بمستشفى عزل 15 مايو، إنه مازال عمل الطاقم الطبي يعمل بنفس الكفاءة والقوة التي بدأ بها منذ ظهور أزمة تفشي فيروس كورونا.





وتابع الدكتور أحمد محمود، خلال حواره عبر "سكايب" في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه في تلك الفترة كلا منا يقوم بدوره على أكمل وجه بالرغم من الضغط، معقبًا: "محدش بيشتكي ولا يتعب من الشغل".





وأضاف أن هناك الكثير من العادات التي كنا نفتقدها في مجتمعنا أحياها الفيروس بانتشاره، ومن أهمها اتباع العادات العامة للنظافة، وثقافة التباعد الاجتماعي، والاحتفاظ بارتداء الاقنعة الطبية في تلك الفترة.





ونصح المدخنين بأن يتوقفوا تمامًا عن التدخين في تلك الفترة لأنهم يكونوا الأصعب في العلاج من الفيروس، لأن الرئة تكون ضعيفة جدًا.