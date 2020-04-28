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محافظات

17 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم، الثلاثاء، بلغ 17 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة. 

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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