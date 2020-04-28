17 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم، الثلاثاء، بلغ 17 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين.





وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.





كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة.



