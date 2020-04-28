محافظ الدقهلية يعزي في شهيد الوطن بشربين: نتمنى أن ننال هذه المنزلة العظيمة

قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واجب العزاء في شهيد الوطن جندي أحمد محمود محمد عبدالفتاح ابن قرية الأحمدية مركز ومدينة شربين، والذى استشهد أمس في هجوم إرهابي علي كمين بئر العبد بشمال سيناء حيث شارك المحافظ والعميد حسن طاحون نائبًا عن قيادة الجيش الثاني الميداني والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة وطارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين والعميد سامي الحديدي مأمور مركز شربين نائبا عن مدير أمن الدقهلية وايهاب السلاب عضو مجلس النواب جنازة الشهيد من مسقط رأسه وحتى مثواه الأخير.





وقدّم " مختار " عقب الانتهاء من مراسم الدفن واجب العزاء إلى أسرة الشهيد واستمع الى مطالبهم وأكد علي تلبية كافة احتياجاتهم كما أكد علي أننا جميعا نتمنى أن ننال هذه المنزلة العظيمة ونقدم ارواحنا فداء لوطننا الغالي مصر وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى.



وأعرب المحافظ عن اعزازه وتقديره لشهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم لتنعم مصر وشعبها بالأمن والامان وأكد علي أن حرب مصر علي الإرهاب مستمرة حتي يتم اقتلاعه من جذوره وتطهير كل شبر علي أرض الوطن من الإرهاب .



واشاد "مختار " ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه واكد علي أن أبطال القوات المسلحة يقدمون أرواحهم كل يوم فداء للوطن حتي يعيش الشعب المصري في امن وامان واستقرار وتبقي راية مصر عالية خفاقة.