AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: الصيام يقوي جهاز المناعة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:14 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت الدكتورة داليا السمهوري مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية أن الصيام يقوي جهاز المناعة.. موضحة أن هناك دليلا استرشاديا صدر مؤخرا عن المنظمة فيما يتعلق بالصلاة والصيام والنظام الغذائي خلال شهر رمضان.
وأوضحت - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عبر تقتنية الفيديو كونفرنس - أن المنظمة أكدت ضرورة تناول السوائل واتباع الأنشطة الرياضية التي لا تسبب إرهاق الجسم.. مطالبة باتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها المنظمة مسبقا والبعد عن التجمعات قدر الإمكان وكذلك البعد عن التدخين الذي يؤثر على كفاءة الرئة.


Advertisements

ترشيحاتنا

تراجع جديد في الخام الأمريكي بسبب كورونا

مرتضى منصور يكشف حقائق جديدة في أزمة النقاز أمام الفيفا

للمتزوجين والمقبلين على الزواج..الأزهر: هذه الآية القرآنية تمنع الطلاق وخراب البيوت

وزير الوحدة في كوريا الجنوبية: زعيمنا ليس مريضا وربما تغيب لتجنب كورونا

بحضور وزيرة الصحة.. البرلمان يبحث أزمة تهديد 7 آلاف طبيب بالتوقف عن العمل

تعرف على عقوبة طارق حامد الضخمة بسبب رامز جلال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يعتدي بالضرب على ممرض مسن بسبب علبة عصير.. وهكذا عوقب

ليه عملتي كده؟!.. انتقادات لـ حلا شيحة بسبب عمليات التجميل.. صور

بعد سن الثلاثين.. كل ما لاتعرفه عن عمليات شد ترهلات جفن العين