جامعة أسيوط تعلن 7 مايو موعد جداول الامتحانات سنوات النقل بمختلف كلياتها

تلقي الدكتور طارق الجمال، تقريرا مفصلا من نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب ورئيس اللجنة العليا للمتابعة والإشراف على تنفيذ الخطط والقواعد المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات الخاصة ب الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020 ، على أن تنطلق كافة امتحانات سنوات النقل بمختلف الكليات فى 31 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى.





وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن اللجنة فى أولى اجتماعاتها اليوم أعلنت يوم الخميس الموافق السابع من مايو القادم موعدا لإعلان جداول الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، على أن تجتمع اللجنة يوم الخميس المقبل بعمداء الكليات التى تعتمد امتحاناتها على المقال البحثى للوقوف على القواعد العامة لإجراء الأبحاث، على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها المقبلة لإرساء القواعد العامة على كافة المستويات.





وفى سياق متصل أشار الدكتور شحاتة غريب إلى اختصاصات ومهام اللجنة والتى تتضمن المتابعة والإشراف على تنفيذ الكليات للقواعد المقررة بشأن الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسى الثانى 2019 /2020 ، هذا إلى جانب البت فى التظلمات المقدمة من الطلاب فى حالة رسوبهم للمرة الثانية وفقا للبديل الذى اختارته الكليات ، كما أشار الدكتور شحاتة غريب إلى تلقى اللجنة لأية استفسارات من الكليات فيما يتعلق بتطبيق القواعد المقررة بشأن خطط الدراسة والامتحانات واتخاذ القرارات اللازمة واعتمادها من رئيس الجامعة ، مؤكدا على عمل اللجنة المكثف من أجل دراسة كافة المستجدات المتعلقة بخطط الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسى الثانى 2019 /2020 سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء.



