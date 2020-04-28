أثبتنا جدارة..برلمانية تشيد بإدارة مصر لأزمة كورونا وسط التخبط الدولي

قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة فيروس كورونا وتداعياته بشفافية كبيرة جدا، وهو ما ساهم في اطمئنان المواطنين.

وتابعت النائبة داليا يوسف، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التلفزيون المصري، إلى أن مصر من أوائل الدول التي عرضت استراتيجية لعودة ابنائها العالقين في الخارج بعد أزمة كورونا، ومن أوائل الدول التي قالت "مش هنسيب ولادنا بره"

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن العالم لم يمر بجائحة بحجم فيروس كورونا منذ 1918، منوهة بأنه كان هناك تخبط قوى لدى العديد من الدول في إدارة الأزمة، ولكن الوضع في مصر كان مختلفا، حيث تم إتخاذ قرارات مدروسة واستباقية، حيث تم إدارة الـأزمة بهدوء، وجدارة.

وأوضحت أن الدولة وكل مؤسساستها تعمل لعودة المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران، وأن جدول الرحلات مستمر وهناك الكثير من المجموعات سواء في أفريقيا أو أوروبا وغيرها من الدول.





وأشارت إلي جميع الرحلات تسير وفقا لجدول زمني وفقا لأعداد المصريين العالقين بالدول وخطوط الطيران وأن كل الجهات المعنية تعمل على قدم وساق.