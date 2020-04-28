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محافظات

إزالة 630 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بالغربية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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أحمد على

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم، أن الإزالات التي نفذت لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغت 630 حالة بمدن ومراكز  المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي  بالتنسيق مع قوات الأمن بالمحافظة.

أوضح محافظ الغربية، أنه تم إزالة 182 مخالفة بناء علي مساحة 27,403 مترا مربعا، وإزالة 350 حالة تعدي على أرض زراعية علي مساحة 18 فدان و 16 قيراط و 23 سهم ، وإزالة 98 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 6850,5 متر مباني بمدن ومراكز  المحافظة ..

وأضاف، استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالفات 

تنفيذًالتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات التي تتم في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فى ظل انتشار فيروس كورونا، وإزالتها علي الفور.

كما أسفرت تلك الحملات اليومية عن إزالة 35 حالة تعدي على أملاك الدولة وأراضي الزراعية وردع المخالفين ومواجهه الخارجين على القانون وإحالة كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي علي مستوي المحافظة .

 

إزالة 630 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بالغربية
إزالة 630 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بالغربية
إزالة 630 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بالغربية
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