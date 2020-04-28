تقديم اللع بأسعار مخفضة.. استمرار مبادرة كلنا واحد لنهاية الأسبوع الجاري

تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"،والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءا من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالى (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية.





ويأتي ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة– مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.. وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية ( moi.gov.eg ).





والسلاسل الغذائية هي (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجانى– المحلاوى – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق)





وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.





من جانبها إضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى إنتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.





و لاقت المبادرة إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.





كما تم تنظيم عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظرًا لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات المتبعة للحد من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.. وقد حرصت وزارة الداخلية على إلتزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بإرتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، وإستخدام مطهرات حرصًا على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة.. حيث قامت مديريات أمن (القاهرة – الجيزة ، القليوبية) بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية على المواطنين. -

وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارةالداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. و لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين، وأعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية.



