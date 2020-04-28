الماء فيه سم قاتل.. قصة بحيرة أفريقية تقتل كل من يقترب منها.. صور

وفى الماء حياة.. هذه الكلمات يعلمها كل فرد يعيش على هذا الكوكب، ولكن ماذا ستفعل إذا وجدت بحيرة يموت كل من يقترب منها؟، بالتأكيد ستصاب بالذهول، هذه البحيرة تسمي النطرون تقع فى شمال تنزانيا بالقرب من الحدود مع كينيا، تحديدًا في الفرع الشرقي من الصدع الشرق أفريقي.





هذه البحيرة المالحة تتغذى من نهر إيواسو نغيرو الجنوبي، كما تتغذى من خلال الينابيع الساخنة الغنية بالمعادن، فعند النظر إلى محيط البحيرة تجدها مناطق جافة فالماء القلوي في بحيرة النطرون لديه درجة الحموضة العالية مثل 10.5 وهو الكاوية لذلك يمكن أن يحرق الجلد والعيون من الحيوانات التي لا تتكيف مع ذلك.





قلوية المياه تأتي من كربونات الصوديوم والمعادن الأخرى التي تصب في البحيرة من التلال المحيطة بها، ودائع من كربونات الصوديوم - التي كانت تستخدم مرة واحدة في التحنيط المصري - الحيوانات لا تتحول ببساطة إلى الحجر وتموت بعد ملامسة مياه البحيرة، فالمصور البريطانى نيك براندات التقط صورا لحيوانات وطيور فى محيط البحيرة، وقد تحولت إلى قشور كلسية تشبه الحجارة، وذلك نتيجة نسبة الملوحة العالية جدا بها حيث نقل المصور أن تلك المخلوقات المتحجرة تنتشر فى المناطق المحيطة بالبحيرة.



