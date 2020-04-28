استمرار الحملات التموينية بالمنيا وضبط 50 كرتونة تمر غير صالحة

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة أبو قرقاص، حملة مكبرة بأحياء المدينة، اسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوع ما بين، عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات والمنشآت، وانتهاء صلاحية السلع، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

، بالإضافة إلى ضبط ٥٠ كرتونة تمر، غير صالح للاستخدام الآدمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.