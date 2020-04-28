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محافظات

استمرار الحملات التموينية بالمنيا وضبط 50 كرتونة تمر غير صالحة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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ايمن رياض
واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.


من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة أبو قرقاص، حملة مكبرة بأحياء المدينة، اسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوع ما بين، عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات والمنشآت، وانتهاء صلاحية السلع، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط ٥٠ كرتونة تمر، غير صالح للاستخدام الآدمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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