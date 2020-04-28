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محافظات

فيها حاجة حلوة .. طبيبة قبطية تشارك في وضع فانوس رمضان في مبني التأمين الصحي ببني سويف

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
ضربت الدكتورة ايمان جرجس  مديرة عيادة التامين الصحي بالفشن المثل فى المحبة والإخوة والوحدة الوطنية والتعاون بين المسحيين وإخوانهم المسلمين .
حيث قامت الطبيبة  بالاحتفال مع العاملين معها في التامين الصحي أشقائها المسلمين  بشهر رمضان المبارك وشراء زينة رمضان وفانوس كبير وقامت مع العاملين في المبني من الشباب بتعليق الزينة والفانوس داخل مبني عيادة التامين الصحي بالفشن في منظر رائع يدل علي المحبة والاخوة والوحدة الوطنية والنسيج الواحد بين المسلمين والمسيحيين في وطننا الغالي مصر. 

وقالت الدكتورة إيمان جرجس مديرة التأمين الصحي بالفشن مع  قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام فكرت في إدخال البهجة والسرور علي أخواتي وزملائي المسلمين العاملين معي ومشاركتهم فرحة احتفالهم بقدوم الشهر الكريم. 

فقمت بشراء زينة شهر رمضان وفانوس كبير ومع بداية  الشهر  طلبت من الشباب العاملين معنا في المبني تعليق هذه الزينة داخل مبني التامين الصحي لاطلاق حالة من البهجة والسرور والسعاده علي أشقائي المسلمين والمسلمات العاملين معي وكذلك المرضي المترددين علي عيادة التامين الصحي  وخصوصا بعد حالة القلق المنتشرة بسبب فيروس كورونا. 
فيها حاجة حلوة .. طبيبة قبطية تشارك في وضع فانوس رمضان في مبني التأمين الصحي ببني سويف
فيها حاجة حلوة .. طبيبة قبطية تشارك في وضع فانوس رمضان في مبني التأمين الصحي ببني سويف
فيها حاجة حلوة .. طبيبة قبطية تشارك في وضع فانوس رمضان في مبني التأمين الصحي ببني سويف
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