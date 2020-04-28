فيها حاجة حلوة .. طبيبة قبطية تشارك في وضع فانوس رمضان في مبني التأمين الصحي ببني سويف

ضربت الدكتورة ايمان جرجس مديرة عيادة التامين الصحي بالفشن المثل فى المحبة والإخوة والوحدة الوطنية والتعاون بين المسحيين وإخوانهم المسلمين .

حيث قامت الطبيبة بالاحتفال مع العاملين معها في التامين الصحي أشقائها المسلمين بشهر رمضان المبارك وشراء زينة رمضان وفانوس كبير وقامت مع العاملين في المبني من الشباب بتعليق الزينة والفانوس داخل مبني عيادة التامين الصحي بالفشن في منظر رائع يدل علي المحبة والاخوة والوحدة الوطنية والنسيج الواحد بين المسلمين والمسيحيين في وطننا الغالي مصر.





وقالت الدكتورة إيمان جرجس مديرة التأمين الصحي بالفشن مع قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام فكرت في إدخال البهجة والسرور علي أخواتي وزملائي المسلمين العاملين معي ومشاركتهم فرحة احتفالهم بقدوم الشهر الكريم.



