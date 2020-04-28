القوى العاملة: التفتيش على 4435 منشأة حفاظًا على سلامة العمال

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.





وأظهرت التقارير الواردة من المديريات لغرفة العمليات بالوزارة أنه تم التفتيش ومتابعة 4435 منشأة خلال الفترة من 30 مارس حتى 27 أبريل الجاري على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات.







وقامت مديرية القوى العاملة بالشرقية بالتفتيش ومراجعة استيفاء التطهير الدوري، وتوافر مهمات سلامة العمال في 376 منشأة، وكذا 320 منشأة في البحيرة، و307 منشآت في سوهاج، و306منشآت في الجيزة، و287 منشأة في الإسكندرية، و260 منشآت في القليوبية، و257 منشأة في دمياط، و193 منشأة في جنوب سيناء، و190 منشأة في الغربية ، و188 في كل من القاهرة، والدقهلية ، و186 منشأة في المنيا، و178 منشأة في كفر الشيخ.





كما تم التفتيش على 163 منشأة بأسوان، و158 بأسيوط، و110 منشآت بقنا، و106 منشآت بالمنوية، وأقل من 100 منشأة في باقي المحافظات.





كما أظهرت التقارير أن هناك 313 منشأة قامت بتخفيض العمالة والعمل بنظام التناوب، و28 منشأة اتخذت الإجراءات الاحترازية.





وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".





وتابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.