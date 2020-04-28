AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

توزيع 20 ألف كمامة مجانا على طلبة الكفاية الإنتاجية خلال إمتحانات دبلوم التلمذة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:54 م
كمامة
كمامة
Advertisements
ولاء عبد الكريم

شددت  مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، على أهمية سلامة جميع الطلبة والطالبات أثناء أداء امتحانات دبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي ٢٠٢٠/٢٠١٩، حفاظا عليهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وقال عمرو جمعة رئيس المصلحة، ان المصلحة تقوم حاليا في مركز الاسمرات للصناعات النسيجية التابع لمنطقة جنوب القاهرة بانتاج وتصنيع كمامات طبية وذلك بغرض توزيعها بالمجان على الطلبة والطالبات والسادة القائمين على الاعداد والتنفيذ لأداء لامتحانات دبلوم التلمذة الصناعي.


وفي ضوء ذلك قال عماد جمال الدين - مدير عام الشئون المالية والادارية بالمصلحة أنه علم من محمد أبوسريع - مدير مركز الاسمرات ان المركز يعمل جاهدا وفى أسرع وقت فى تصنيع و تجهيز عدد ٢٠٠٠٠ كمامة طبية لتسليمها مع صناديق الامتحانات للجان الامتحانات ليتم توزيعها علي الطلبة والطالبات والسادة القائمين على أعمال الامتحانات.


وأنشئت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى فى أغسطس عام 1956، وصدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1470 لسنة 1964 بتاريخ 20 إبريل 1964 بتنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية متضمنًا أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى أحد وحداتها​​.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكفاية الإنتاجية تتيح مناهج التدريب المهنى إلكترونيًا حفاظًا على سلامة الطلاب

ترشيحاتنا

لتنفيذها بعد انتهاء أزمة كورونا..شعراوي: ندرس مقترحات مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم

احنا نقلبها خيمة بقى.. الشيف شربيني يسخر من مفيدة على الهواء

الصحة العالمية تحسم الجدل: لا يمكن أن نتوقع موعد انتهاء فيروس كورونا أوسيناريوهات القضاء عليه

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. شرح كامل لطريقة التعامل مع منصة الامتحان بدون مشاكل

خطوات نقل ملكية سيارة من محافظة إلى أخرى ٢٠٢٠

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتشتغل من البيت.. أهم النصائح للتخلص من التوتر الناتج عن العمل من المنزل

أزمة كورونا تحرم 4 سيدات من حضور جنازة والدهن وتوديعه للمرة الأخيرة

الماء فيه سم قاتل.. قصة بحيرة أفريقية تقتل كل من يقترب منها.. صور