توزيع 20 ألف كمامة مجانا على طلبة الكفاية الإنتاجية خلال إمتحانات دبلوم التلمذة

شددت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، على أهمية سلامة جميع الطلبة والطالبات أثناء أداء امتحانات دبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي ٢٠٢٠/٢٠١٩، حفاظا عليهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وقال عمرو جمعة رئيس المصلحة، ان المصلحة تقوم حاليا في مركز الاسمرات للصناعات النسيجية التابع لمنطقة جنوب القاهرة بانتاج وتصنيع كمامات طبية وذلك بغرض توزيعها بالمجان على الطلبة والطالبات والسادة القائمين على الاعداد والتنفيذ لأداء لامتحانات دبلوم التلمذة الصناعي.





وفي ضوء ذلك قال عماد جمال الدين - مدير عام الشئون المالية والادارية بالمصلحة أنه علم من محمد أبوسريع - مدير مركز الاسمرات ان المركز يعمل جاهدا وفى أسرع وقت فى تصنيع و تجهيز عدد ٢٠٠٠٠ كمامة طبية لتسليمها مع صناديق الامتحانات للجان الامتحانات ليتم توزيعها علي الطلبة والطالبات والسادة القائمين على أعمال الامتحانات.





وأنشئت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى فى أغسطس عام 1956، وصدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1470 لسنة 1964 بتاريخ 20 إبريل 1964 بتنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية متضمنًا أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى أحد وحداتها​​.