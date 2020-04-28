غبي منه فيه.. تاجر مخدرات يصطدم بسيارة شرطة أثناء محاولة هروبه في المنوفية





البداية أثناء قيام قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قويسنا بضبط وتفتيش مسكن (عاطل ، مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالإتجار على نطاق واسع بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة قويسنا ، وحال وصول القوات إستشعر بهم المتهم ولاذ بالفرار بسيارة ملاكى وإصطدم بسيارتى القوة مُحدثًا بعض التلفيات.





تمكنت القوات من السيطرة على المتهم المذكور وضبطه والسيارة قيادته وبحوزته (28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام – بندقية خرطوش - رشاش صوت – 3 طلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .





وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفى المحمول للاتصال بعملائه ، كما أمكن ضبط (3 أشخاص) من عملائه وبمواجهتهم إعترفوا بحضورهم للمتهم لشراء المواد المخدرة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة .