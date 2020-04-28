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حوادث

موظف بإحدى شركات الجملة يستولى على مواد غذائية بـ ٣٠ ألف جنيه

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط موظف سابق لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وإختلاس مواد غذائية تقدر قيمتهما بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (رئيس فرع إحدى شركات الجملة بمرسى مطروح سابقًا، سبق إتهامه فى "3" قضايا بإستغلال موقعه الوظيفى السابق بإختلاس بضائع عبارة عن مواد غذائية تقدر قيمتهما بمبلغ (300,000 ثلاثمائة ألف جنيه) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء علي المال العام .
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